Vinculan a proceso a Fernando Farías Laguna por huachicol fiscal

El excontralmirante Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, dentro de la investigación sobre una presunta red de huachicol fiscal.

La resolución fue dictada este jueves durante una segunda audiencia privada y virtual realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Por determinación de la jueza, y a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), la diligencia se desarrolló sin acceso a medios de comunicación.

Con esta decisión concluye la fase inicial del proceso penal contra el exmando naval. Farías Laguna permanecerá recluido en el penal del Altiplano, donde ya enfrentaba prisión preventiva oficiosa desde la audiencia celebrada el pasado 22 de agosto.

La defensa solicitó más tiempo para revisar las pruebas

La audiencia de este jueves correspondió a la tercera fase de la audiencia inicial. Durante la primera sesión, que se prolongó durante casi 18 horas, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, pasando de 72 a 144 horas.

El objetivo fue contar con más tiempo para preparar sus argumentos y revisar los cerca de 100 datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal. La continuación de la diligencia tuvo una pausa y finalmente la autoridad judicial resolvió la situación jurídica del excontralmirante.

Detalles de la defensa de Farías Laguna

Epigmenio Mendieta, abogado de Farías Laguna y titular del despacho Mendieta y Asociados, sostuvo antes de la audiencia que la defensa había presentado peritos y testigos. “No existen datos que puedan involucrar al excontralmirante Fernando Farías Laguna a las aduanas a las que nunca ha pertenecido”, declaró el litigante.