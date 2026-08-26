Detienen a dos hombres por presunto fraude en examen de ingreso a la UNAM

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) detuvo a dos hombres señalados por su presunta participación en un esquema de fraude relacionado con el examen en línea de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los detenidos, identificados como Edgar "N" y David "N", son señalados de haber utilizado durante mayo y junio de 2026 instalaciones y equipos de cómputo de la academia "Más Preparación", donde se desempeñaban como operadores, para responder las evaluaciones en lugar de los aspirantes.

De acuerdo con la investigación, los sujetos presuntamente buscaban hacer parecer que los propios estudiantes realizaban los exámenes y habrían contado con la colaboración de algunos instructores.

Irregularidades detectadas por la UNAM

UNAM detectó irregularidades en nueve aspirantes. Las indagatorias comenzaron después de que se presentaran denuncias relacionadas con este tipo de prácticas. Posteriormente, la UNAM entregó información a la Fiscalía capitalina sobre nueve aspirantes cuyos exámenes mostraban coincidencias en los datos de conexión, además de otras anomalías.

Con el análisis de estos datos, archivos digitales y entrevistas, las autoridades lograron relacionar algunas evaluaciones con instalaciones de la academia e identificar la posible intervención de los dos hombres detenidos.

Acciones de la FGJ CDMX

A partir de los elementos reunidos, el Ministerio Público consiguió órdenes de aprehensión contra ambos individuos, además de autorizaciones judiciales para efectuar cuatro cateos.

El martes, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron las órdenes de aprehensión y trasladaron a Edgar "N" y David "N" ante la autoridad judicial.

De manera paralela, las autoridades realizaron cuatro cateos en inmuebles vinculados con las pesquisas. Durante los operativos fueron asegurados distintos dispositivos de almacenamiento, cuyo contenido será revisado para determinar hasta dónde habría llegado el esquema.

La FGJ CDMX señaló que las investigaciones continúan abiertas. El objetivo es determinar si existen más personas involucradas y establecer si este tipo de prácticas pudo haberse utilizado en otros procesos de admisión.