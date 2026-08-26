Sheinbaum prevé presencia de México en el G20 de Miami: "México tiene que estar presente"

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó este miércoles que México estará presente en la próxima cumbre del G20, programada para diciembre en Miami, Estados Unidos. La mandataria confirmó que recibió la invitación al encuentro, aunque aclaró que aún no toma una decisión definitiva sobre si viajará personalmente.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum consideró que México debe participar en la reunión y señaló que, en principio, correspondería a ella acudir como representante del país.

La Presidenta recordó que Donald Trump decidió que la cumbre se lleve a cabo en Miami y explicó que esperará a que se acerque la fecha para determinar si asistirá. En 2025, Sheinbaum participó en la reunión del G20 realizada en Brasil.

Posible reunión con Trump

La cumbre podría convertirse en una nueva oportunidad para que Sheinbaum y Donald Trump sostengan un encuentro presencial, en medio de una relación bilateral marcada por las conversaciones sobre seguridad, comercio, migración y aranceles.

La mandataria mexicana informó que ha mantenido 21 conversaciones telefónicas con el presidente estadounidense y recordó que ambos coincidieron durante el Mundial de 2026, tanto en el sorteo como posteriormente en la final.

Respecto a una eventual reunión bilateral en Estados Unidos, Sheinbaum indicó que esta podría concretarse una vez que ambos gobiernos logren avances en los temas que permanecen pendientes.

Mientras tanto, los equipos de México y Estados Unidos continúan en comunicación. La Presidenta señaló que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se encuentran actualmente en territorio estadounidense.

Comercio y aranceles, entre los temas centrales

Las negociaciones entre ambos países ocurren mientras Washington mantiene medidas arancelarias y avanza la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sheinbaum afirmó que su administración busca conservar una relación positiva con Estados Unidos y alcanzar las mejores condiciones comerciales posibles frente a la política económica impulsada por el gobierno estadounidense.

Al mismo tiempo, sostuvo que México continuará defendiendo sus principios de soberanía, independencia, integridad territorial, no injerencia y no subordinación.

La Presidenta también destacó que existe una comunicación constante con Trump y no descartó realizar una visita a Estados Unidos para reunirse con él en Washington cuando considere que sea el momento adecuado.