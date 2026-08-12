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Nación

Defensa de Ángel Aguirre critica el sistema de justicia en Ayotzinapa

Guillermo Barradas, abogado de Aguirre, argumenta que se presentaron pruebas que contradicen la versión oficial sobre su presencia en el momento crucial.

Por Staff / La Voz - 12 agosto, 2026 - 09:40 a.m.
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      Defensa de Ángel Aguirre impugnará vinculación a proceso y cuestiona sistema de justicia

      Tras vinculación a proceso de Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa, su defensa impugnará decisión judicial y cuestionó al sistema de justicia mexicano. Guillermo Barradas, abogado del exgobernador de Guerrero, sostuvo que durante la audiencia se presentaron pruebas que, según la defensa, demostrarían que Ángel Aguirre no se encontraba en Guerrero cuando presuntamente fueron entregados los videos considerados piezas clave en la investigación del caso Ayotzinapa.

      “Es una pena ver la fragilidad del sistema de justicia. Desahogamos pruebas que demostraron una reunión de alto nivel en la que se encontraba el señor Aguirre en el momento en que supuestamente le entregaron los videos”

      Guillermo Barradas, abogado de Ángel Aguirre

      Según los argumentos presentados por sus abogados, la reunión ocurrió alrededor de las 18:00 horas y, posteriormente, Aguirre habría regresado a Chilpancingo cerca de las 23:00 horas del mismo día.

      La defensa sostiene que estos datos contradicen la versión sobre la presencia del exgobernador en Guerrero al momento en que presuntamente fueron entregados los videos relacionados con el caso Ayotzinapa.

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