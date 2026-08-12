México apoya a Colombia con ayuda humanitaria tras sismo

Claudia Sheinbaum, presidenta de la República, ha confirmado el envío de ayuda humanitaria de México a Colombia tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 del lunes 10 de agosto.

"El día de hoy sale ayuda para Colombia", dijo Sheinbaum tras finalizar su conferencia mañanera de este miércoles 12 de agosto.

El terremoto de 7.4 grados en Colombia dejó graves daños.

Luego de que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se pidieron algunos temas en específico por parte del gobierno de Colombia, explicó Sheinbaum. Sale ayuda de México a Colombia tras devastador terremoto: Claudia Sheinbaum.

La presidenta Sheinbaum precisó que la ayuda de México a Colombia tras el devastador terremoto ya ha salido.

Claudia Sheinbaum anunció el envío de 2,500 despensas y medicamentos.

Luego de que, a las 7:11 y 7:40 horas de este miércoles, dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana ya han despegado del AIFA rumbo a Pereira, Colombia. Por lo que, los días 12 y 13 de agosto, se enviarán dos mil 500 despensas que representan 58.5 toneladas de ayuda humanitaria; entre detalles, Sheinbaum precisó que se envía agua y medicamentos.

La ayuda humanitaria se coordina a través de la SRE.

Además, la presidenta Sheinbaum dijo que el Gobierno de México estará atento a las cancillerías en Colombia para todo lo que se requiera y seguir apoyando tras el devastador terremoto.