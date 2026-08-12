Claudia Sheinbaum promueve el Chi Kung para mejorar la salud

¿Qué es el Chi Kung?... disciplina que practica Claudia Sheinbaum y qué beneficios aporta a la salud

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo incorporó el Chi Kung, también conocido como Qigong, a su rutina ante las exigencias de su agenda como jefa del Ejecutivo. La mandataria explicó que practica esta disciplina por recomendación de Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Durante sus declaraciones, Sheinbaum también informó que instruyó a Pacheco para trabajar en la creación de una federación nacional que permita regular y promover la práctica de esta actividad en México.

El Chi Kung tiene una historia de miles de años en China y combina movimientos corporales, respiración controlada, concentración y posturas. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos (NCCIH) lo describe como una práctica de cuerpo y mente que busca favorecer el bienestar mediante la coordinación de movimiento, respiración y atención.

¿Qué es el Chi Kung y cómo se relaciona con el Kung Fu?

El término Chi Kung suele traducirse como trabajo o cultivo del "qi", concepto de la tradición china relacionado con la energía vital. En la práctica, sus ejercicios pueden ser dinámicos, con movimientos lentos y coordinados, o realizarse casi sin desplazamiento, mediante respiración y concentración.

La disciplina no consiste únicamente en permanecer quieto o meditar. Sus ejercicios trabajan la postura, el movimiento, la respiración y la atención de manera coordinada. Por eso existen numerosas formas y escuelas de Qigong, algunas vinculadas con tradiciones médicas, filosóficas y marciales.

Dentro del Kung Fu, el Chi Kung ocupa un lugar relevante en las llamadas prácticas internas. Diversos estilos tradicionales utilizan ejercicios de respiración, postura, relajación, concentración y movimientos controlados como parte del entrenamiento. No todo Chi Kung es marcial, pero sí existen métodos de Qigong desarrollados y transmitidos dentro de las artes marciales chinas.