Entregan cuerpo de estudiante española en Morelos tras su fallecimiento

CIUDAD DE MÉXICO — Autoridades ministeriales realizaron la entrega del cuerpo de la estudiante de origen español a sus familiares, tras concluir los dictámenes periciales y las diligencias correspondientes luego de su fallecimiento en el estado de Morelos.

La diligencia formal se llevó a cabo en las instalaciones del Servicio Médico Forense con la asistencia de los parientes de la joven, quienes contaron con la presencia de representantes diplomáticos del consulado de España en México. La intervención consular facilitó los trámites legales y la gestión de la documentación necesaria para autorizar la repatriación de los restos a su país natal.

Acciones de la autoridad

Las autoridades de la fiscalía estatal informaron que los análisis forenses integrados a la carpeta de investigación quedaron concluidos de acuerdo con los protocolos para delitos de alto impacto. Las indagatorias continúan en marcha para ubicar a las personas involucradas en el ataque y esclarecer las circunstancias en las que se registraron los hechos.

Detalles confirmados

Por su parte, el personal diplomático agradeció la colaboración de los servicios periciales y de las instituciones mexicanas durante el proceso de entrega del cuerpo. Los restos serán trasladados en las próximas horas para llevar a cabo las exequias correspondientes en su comunidad de origen.