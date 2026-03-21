Suspenden a funcionaria ‘Lady Pepitas’ tras polémica por insultos en CU

Una funcionaria de la Fiscalía de la Ciudad de México fue suspendida de manera temporal tras verse involucrada en un incidente ocurrido en el Estadio Olímpico Universitario, donde presuntamente insultó a una policía auxiliar. El caso se volvió viral en redes sociales y derivó en una investigación oficial.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de marzo, durante el encuentro entre Pumas UNAM y Cruz Azul. En el video difundido, la servidora pública, identificada como Verónica Domínguez, lanza comentarios despectivos hacia una oficial, lo que le valió el apodo de “Lady Pepitas”.

Tras la circulación del material, surgieron dos versiones sobre lo ocurrido. Por un lado, la funcionaria señaló que acudió al estadio porque sus hijos habrían sido agredidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y aseguró que fue la policía quien inició los insultos.

En contraste, la versión de la oficial indica que los agentes acudieron para retirar a dos aficionados que presuntamente estaban generando disturbios. Según su testimonio, al momento de intervenir, la funcionaria comenzó a agredir verbalmente a los elementos.

La policía auxiliar presentó una denuncia ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, lo que sumó al proceso de investigación.

El 20 de marzo, la Fiscalía informó que la servidora pública fue separada de su cargo como auxiliar del Ministerio Público mientras se desarrollan las indagatorias. La institución señaló que las conductas atribuidas podrían afectar su imagen institucional e implicar posibles faltas administrativas, como abandono de funciones.

Acciones de la autoridad

El caso será revisado por el área de Asuntos Internos, que determinará si existen sanciones adicionales, las cuales podrían ir desde una amonestación hasta la destitución definitiva del cargo.

Detalles confirmados

La investigación se centra en el comportamiento de Verónica Domínguez y las circunstancias que llevaron al altercado en el estadio, donde la tensión entre aficionados y autoridades se ha vuelto un tema recurrente en eventos deportivos.

Impacto en la comunidad

Este incidente ha generado un debate sobre el trato a los ciudadanos por parte de las autoridades y la importancia de mantener un comportamiento profesional, especialmente en situaciones de alta tensión como los eventos deportivos.