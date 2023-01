"Es un gran aeropuerto", dice Biden a AMLO sobre AIFA

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es un "gran aeropuerto".

Durante la "mañanera", conferencia de prensa que se realiza todos los días para hablar sobre temas que acontecen en el país, el presidente de México contó sobre su plática con el mandatario de Estados Unidos quien aterrizó el día de ayer en el AIFA.

"La expresión del presidente Biden fue ´es un gran aeropuerto´, me dice ´¿Todavía estamos en el aeropuerto?´, le digo sí.

"De los aeropuertos más modernos, bien hechos, de buen gusto. Yo no había ido de noche y me lo hizo ver él, me dice ´qué importante obra´. Y también me hizo el comentario de que cuando le dijeron que yo quería que aterrizara su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles, que no entendía bien el por qué".

"Le dije: mire el AICM son 600 hectáreas, estas son dos mil 600 hectáreas de instalaciones y está la base aérea y está el aeropuerto, es uno de los mejores de América Latina de los aeropuertos más modernos, bien hechos, de buen gusto", agregó.

Pide AMLO que Biden aterrice en el AIFAEl pasado 28 de diciembre, el mandatario federal de México extendió una petición al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que su avión aterrizara en el AIFA.

Biden llegó a México este pasado 8 de enero para ser participe, junto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Reunión en la que se tocarán temas como la diversidad, equidad e inclusión; cambio climático y medio ambiente; competitividad; migración y desarrollo, además de salud y seguridad.