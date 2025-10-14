BBVA México se disculpa por errores en su banca móvil

¡No era tu celular! ¿Por qué falló la app de BBVA México? Esto es lo que se sabe de la caída masiva BBVA lo ha vuelto a hacer... De acuerdo con cuentahabientes en todo México, la aplicación de la banca móvil de dicha institución ha presentado fallas al momento de realizar operaciones bancarias, pues el proceso se entorpece al confirmar la acción deseada.

Muchos usuarios pensaron que se trataba de alguna falla en el servicio de internet o conectividad, según los comentarios en redes sociales.

El alza de reportes de estas incidencias tuvo su punto máximo alrededor de las 12:00 horas de este 13 de octubre, a solo días previos de la próxima quincena, una fecha en la que miles de trabajadores recibirán el pago de sus nóminas, lo que presupone una mayor preocupación. Según se expuso en las quejas de redes sociales, los cuentahabientes presentaron frustraciones en operaciones como las siguientes:

- Realización de transferencias;

- Consulta de saldos;

- Recepción de pagos;

- Uso de la tarjeta digital.

Como se observa, la aplicación quedó inoperante casi por completo, causando enojo y una gran molestia en los clientes BBVA, quienes al intentar hacer movimientos, les aparecía un mensaje que indicaba "Error del sistema. En este momento no se puede ingresar a la aplicación. Volver más tarde" u "Operación no realizada. No es posible realizar transferencias a la cuenta seleccionada". A través de sus redes sociales, BBVA difundió un comunicado donde se disculpa por las molestias ocasionadas a sus clientes: "Nuestros sistemas están presentando fallas".

La institución bancaria indicó que ya se trabaja para restablecer el sistema lo antes posible: "Lamentamos los inconvenientes ocasionados".

Hasta el momento, se desconoce qué fue lo que originó esta cadena de errores en el sistema.