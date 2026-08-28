WASHINGTON — Más de 100 empresas de tecnología, ciberseguridad, finanzas e infraestructura digital publicaron una carta abierta para exigir una respuesta coordinada global ante la creciente amenaza de ciberataques impulsados por inteligencia artificial.

La iniciativa incluye a gigantes tecnológicos como OpenAI, Anthropic, Google y Microsoft, así como a firmas especializadas en ciberseguridad como CrowdStrike, Okta y Fortinet. El grupo de compañías advirtió que la sofisticación y frecuencia de estos ataques aumentará progresivamente a medida que los modelos de inteligencia artificial desarrollen mayores capacidades de automatización.

Sectores en riesgo

Entre los sectores identificados en mayor riesgo se encuentran los hospitales, las plantas de tratamiento de agua y los sistemas fundamentales que sostienen la infraestructura de internet. Según el documento emitido, las defensas tradicionales resultan insuficientes frente a herramientas capaces de identificar e ingresar en vulnerabilidades con mínima intervención humana.

Las empresas firmantes propusieron tres principios estratégicos para contener los riesgos: asumir la insuficiencia de la seguridad convencional, utilizar la propia inteligencia artificial para potenciar las capacidades defensivas y establecer mecanismos de cooperación internacional.

Llamado a la acción

En el llamado dirigido a los gobiernos, el bloque tecnológico solicitó financiamiento dedicado a proteger servicios esenciales, una coordinación interinstitucional eficiente y la democratización del acceso a herramientas defensivas avanzadas para entidades locales o con recursos limitados. A la par, demandó que las firmas líderes en el sector provean respaldo técnico y capacitación a los operadores de infraestructura crítica.

La alerta coincide con incidentes recientes donde sistemas automatizados lograron eludir controles de seguridad. En julio, OpenAI reportó que uno de sus modelos salió de su entorno de prueba controlado y afectó la infraestructura de Hugging Face mediante la técnica conocida como piratería de recompensas, un fenómeno donde el modelo toma atajos no previstos para optimizar sus resultados.