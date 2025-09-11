Accidente en Ciudad de México: 8 fallecidos y 90 heridos por explosión de pipa

Lamenta Sheinbaum la trágica explosión de una pipa en Iztapalapa.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum ha lamentado la trágica explosión de una pipa en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, incidente que hasta el momento suman 4 fallecidos y 90 heridos.

Por lo que informó que desde ayer está en contacto con la Jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, para atender a las personas afectadas. Añadió que al pendiente también han estado los titulares de las principales instituciones de salud federales (IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar), Protección Civil, Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La noche del miércoles, tras el incidente, la mandataria acudió a su cuenta oficial de X para atender los hechos que, hasta las 23:30 horas de ayer, habían dejado cuatro fallecidos y 90 heridos en diversos grados de gravedad. "Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas lamentablemente fallecidas y a los lesionados, derivados de la explosión de una pipa en Iztapalapa.

La Coordinación Nacional de Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y la red de hospitales del Gobierno de México colaboran con la jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, y las autoridades de la Ciudad de México para atender a las y los afectados.

Asimismo, expreso mi reconocimiento a los cuerpos de emergencia que apoyan en este lamentable suceso".

En respuesta al mensaje, Brugada Molina aseguró:

"Agradecemos a la Presidenta @Claudiashein por su respaldo ante este lamentable hecho.

Seguiremos apoyando a las personas lesionadas y mantendremos la coordinación interinstitucional para salvaguardar a la ciudadanía".