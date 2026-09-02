Sheinbaum exige a la FGR claridad sobre red de huachicol fiscal

Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) explicar con detalle cómo fue descubierta y desarticulada la presunta red de huachicol fiscal relacionada con el contrabando de combustible, luego de que durante una audiencia surgieran menciones a Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y al senador Adán Augusto López.

Durante su conferencia de prensa de este 2 de septiembre, la mandataria señaló que corresponde a la FGR informar sobre los avances de la investigación y explicar, hasta donde lo permita el proceso judicial, cómo se construyó la red y quiénes participaron en su operación.

"Sería muy bueno que se presentara, hasta donde puedan en su proceso judicial, cómo se construyó esa red", afirmó Sheinbaum al referirse al caso.

¿Qué se sabe de la red de huachicol fiscal?

La investigación está relacionada con Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), señalado por su presunta participación en una estructura dedicada al contrabando de combustibles.

De acuerdo con lo expuesto por la presidenta, las primeras denuncias sobre esta operación fueron presentadas ante la Fiscalía por el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda. Posteriormente, se realizaron las primeras detenciones durante la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, mientras que la actual fiscal, Ernestina Godoy, ha dado seguimiento a las carpetas de investigación.

Sheinbaum recordó que las indagatorias sobre esta red comenzaron a tomar relevancia pública desde marzo de 2025 y destacó la importancia de conocer cómo funcionaba el esquema que habría permitido introducir combustible de manera ilegal al país.