Marina y ANAM aseguran más de 5 millones de cigarros en el AICM

Marina, ANAM, SSPC y FGR aseguraron 5.4 millones de cigarros procedentes de Singapur, ocultos en embarques declarados como bocinas y básculas.

La Secretaría de Marina (Marina), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 5 millones 438 mil 400 cigarros durante dos operaciones de inspección realizadas en embarques internacionales procedentes de Singapur en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). De acuerdo con el comunicado conjunto de las instituciones, los cargamentos fueron detectados mediante acciones de inteligencia aduanera, análisis y gestión de riesgos, revisión documental, equipos de rayos X e inspección física.

Cigarros decomisados en el AICM estaban declarados como bocinas y básculas

En el primer operativo, las autoridades inspeccionaron un embarque compuesto por 320 cajas distribuidas en 20 pallets. En su interior fueron localizados 3 millones 830 mil 400 cigarros, con un peso de 6 mil 440 kilos. La mercancía había sido declarada en la guía aérea como bocinas y básculas eléctricas. Sin embargo, durante la revisión física se localizaron productos de tabaco de la marca Pall Mall.

En una segunda operación, se inspeccionó otro embarque integrado por 134 cajas distribuidas en nueve pallets. Las autoridades localizaron un millón 608 mil cigarros, con un peso de 2 mil 720 kilos.

Aseguramiento de cigarros en el AICM suma 271 mil 920 cajetillas

Al igual que en el primer caso, la documentación señalaba que se trataba de bocinas y básculas eléctricas, mientras que la inspección permitió identificar cigarros de la marca Pall Mall.

En conjunto, los dos embarques estaban conformados por 454 cajas distribuidas en 29 pallets.

La mercancía asegurada equivalía a 271 mil 920 cajetillas, con un total de 5 millones 438 mil 400 cigarros y un peso acumulado de 9 mil 160 kilos.

Las autoridades señalaron que las inconsistencias entre la mercancía declarada y el contenido fueron identificadas mediante la combinación de revisión documental, análisis de riesgos y herramientas de inspección.