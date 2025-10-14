Gobierno de Sheinbaum busca recaudar 42 mil mdp con nuevos impuestos de la Ley de Ingresos.

Aunque el Gobierno federal sostenía que no habría alza de impuestos en la actual Administración, la nueva Ley de Ingresos incluye tributos mayores para 2026.

De acuerdo con la Ley de Ingresos, que se aprobará en las próximas horas en la Cámara de Diputados, se aumentará el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a tabaco, bebidas saborizadas, así como a juegos y sorteos; además, se gravarán los videojuegos con contenido violento y las bebidas con edulcorantes no calóricos.

Con estas medidas se prevé una recaudación de más de 42 mil millones de pesos, la mayoría por el incremento de impuestos a bebidas saborizadas.

El Gobierno federal propone ajustar la cuota por litro de este tipo de bebidas de 1.6451 a 3.0818 pesos, lo que equivale a un aumento del 87 por ciento, con el objetivo de hacerlos menos asequibles y disminuir su consumo. La Secretaría de Hacienda planteó a la Cámara de Diputados gravar también las bebidas saborizadas con endulzantes no calóricos, que se concentran en muchos productos "diet" o "sin azúcar".

Para cigarros, puros y otros tabacos labrados, se plantea ajustar la tasa de 160 a 200 por ciento y establecer un incremento gradual de la cuota específica hasta 2030, con un periodo de transición entre 2026 y 2029 para que la cuota no pierda su valor por efectos inflacionarios.

Además, se plantea gravar con una tasa del 8 por ciento la enajenación de videojuegos con contenido violento, así como un alza de 30 a 50 por ciento del impuesto a la realización de juegos con apuestas y sorteos.

Según la iniciativa de reforma a la Ley del IEPS, "una parte" de los recursos que se obtengan por estas medidas se destinarán a programas de salud.