Mauricio Fernández Garza deja un legado controversial en Nuevo León

MONTERREY, NUEVO LEÓN – Mauricio Fernández Garza, el empresario, filántropo y político que dominó la escena de San Pedro Garza García, falleció el 23 de septiembre de 2025 a los 75 años, dejando un legado tan influyente como polémico. Su muerte marca el final de una era para el municipio más rico de Latinoamérica y para la política de Nuevo León, donde su figura generaba tanto admiración como controversia.

Nacido el 13 de abril de 1950 en una de las familias empresariales más poderosas de la región, Fernández fue un político atípico que heredó una tradición de poder, pero forjó su propio camino en el servicio público y la promoción cultural. Fue electo en cuatro ocasiones como alcalde de San Pedro (1989, 2009, 2015 y 2024), una hazaña que demuestra la profunda conexión que tenía con una parte de su electorado. Su estilo de "mano firme" en materia de seguridad lo convirtió en un líder popular para muchos, quienes le atribuían la reducción de la criminalidad en la zona.

Más allá de la política, Mauricio Fernández Garza era un apasionado promotor de la cultura y un reconocido coleccionista de arte. Su proyecto más ambicioso en este ámbito fue La Milarca, un museo privado en su residencia que eventualmente se convirtió en un espacio público, albergando una vasta colección de arte y fósiles. Su influencia en el ámbito cultural de Nuevo León es incuestionable, y su trabajo en este campo le otorgó una dimensión que iba más allá del político tradicional.

La figura de Mauricio Fernández siempre estuvo en el centro de la controversia. Mientras sus defensores lo veían como un líder con una visión clara para San Pedro, sus detractores lo consideraban un personaje que a menudo ignoraba los procedimientos democráticos. Sin embargo, lo que es innegable es que el exalcalde de San Pedro dejó una marca indeleble en la historia de Nuevo León. Su fallecimiento, a poco de haber solicitado licencia por su batalla contra el cáncer, cierra un capítulo en la historia de la región y deja un vacío en el debate público.