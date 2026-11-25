México ocupó el segundo lugar de América Latina y el Caribe por número de feminicidios registrados durante 2025, detrás de Brasil. Al menos una de cada cinco mujeres asesinadas por razones de género en la región murió en territorio mexicano, de acuerdo con los datos recogidos en el informe regional sobre violencia feminicida.

La posición corresponde al volumen de casos y no a una clasificación por tasa de población femenina. La distinción permite precisar el alcance del dato: tener el segundo mayor número de víctimas no significa ocupar ese mismo lugar cuando los registros se comparan por cada 100 mil mujeres.

En 27 países y territorios se documentaron al menos 3 mil 386 víctimas de feminicidio, femicidio o muerte violenta por razones de género. A ese registro se sumaron 5 mil 327 mujeres que sobrevivieron a tentativas de feminicidio en 10 países latinoamericanos.

Ambas categorías explican el promedio de al menos 24 víctimas diarias de violencia feminicida reportado para 2025. La cifra incluye asesinatos y tentativas, por lo que no equivale a 24 mujeres asesinadas cada día. Los datos muestran tanto la violencia consumada como las agresiones que pusieron en riesgo la vida de las sobrevivientes.

Los antecedentes de denuncia evidencian problemas en la respuesta institucional. En los países que proporcionaron esa información, entre 11.9 % y 33.3 % de las víctimas había denunciado previamente. Además, en seis naciones con datos disponibles, 15 % de las mujeres asesinadas tenía medidas de protección vigentes.

La violencia afectó a distintas generaciones. En siete países con registros comparables, 72.9 % de las víctimas tenía entre 15 y 44 años. El reporte también documentó asesinatos de niñas menores de 15 años, mujeres de 60 años y más, así como víctimas embarazadas. Estos resultados corresponden a los países informantes y no describen por sí solos el perfil de México.

Las consecuencias alcanzaron a familias y personas dependientes. En 10 países y territorios se contabilizaron 634 víctimas indirectas, entre hijas, hijos y otras personas a cargo de las mujeres asesinadas. La reparación requiere protección social, continuidad de los cuidados, atención médica y acompañamiento psicosocial.

El informe plantea fortalecer la prevención con información territorial, coordinación entre autoridades y financiamiento sostenible. Aunque 20 países y territorios incorporaron estas muertes a sus leyes, persiste el desafío de traducir las normas en protección efectiva, investigaciones y acceso a la justicia para mujeres y niñas.