FGR confirma traslado de Fernando Farías Laguna a México desde Argentina

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este jueves 20 de agosto que Fernando Farías Laguna es trasladado de Argentina a México, donde enfrentará las acusaciones en su contra por huachicol fiscal.

De acuerdo con la información difundida por la FGR, el traslado de Farías Laguna se realiza en coordinación con las autoridades correspondientes, por lo que su regreso a territorio mexicano ya es un hecho.

Cabe mencionar que la presidenta Sheinbaum señaló por la mañana que la entrega de Fernando Farías Laguna a México "no estaba en duda", pero se había retrasado por un proceso jurídico promovido en Argentina.

La FGR coordina el traslado de Fernando Farías Laguna desde Argentina a México.

Este jueves 20 de agosto, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Argentina dictó la salida de Fernando Farías Laguna del penal de Ezeiza, por lo que inició su proceso migratorio.

Tras darse a conocer este dictamen, la FGR confirmó que las autoridades mexicanas ya se coordinan para el traslado de Fernando Farías Laguna a México desde Argentina.

Personal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), junto con elementos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), viajaron a Argentina para tomar custodia de Farías Laguna.