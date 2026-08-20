México se abstiene en OEA: Claudia Sheinbaum explica su postura

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión del gobierno de México de abstenerse en la votación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que abrió la puerta a una reunión urgente de ministros de Relaciones Exteriores para analizar la situación política de Nicaragua. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la posición adoptada por la representación mexicana ante el organismo hemisférico no obedeció a una valoración personal sobre el gobierno de Daniel Ortega, sino a los principios que, de acuerdo con el Ejecutivo, rigen históricamente la política exterior mexicana.

La postura de México en la OEA

Sheinbaum subrayó que la Constitución mexicana establece como principios de política exterior la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, por lo que México debe mantener esa línea independientemente de las opiniones particulares que puedan tener la presidenta o los funcionarios encargados de representar al país ante organismos internacionales.

"Es un asunto de autodeterminación de los pueblos y está establecido claramente en la Constitución", sostuvo Sheinbaum al explicar las razones de la abstención.

Una votación marcada por la crisis política nicaragüense

La decisión mexicana ocurrió un día después de que el Consejo Permanente de la OEA aprobara una resolución para convocar, con carácter urgente, a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores con el objetivo de examinar la situación en Nicaragua y, eventualmente, determinar acciones dentro del marco de la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.

La resolución consiguió 29 votos a favor, uno en contra y una abstención, además de dos ausencias. Brasil fue el único país que votó en contra, mientras que México optó por no respaldar ni rechazar la iniciativa.