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Gusano barrenador afecta ganado en Sonora: 30 estados reportan casos

Con 30 de las 32 entidades reportando casos, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) contabiliza casi 39 mil casos acumulados desde noviembre de 2024.

Por Staff / La Voz - 20 agosto, 2026 - 03:53 p.m.
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      Están libres de gusano barrenador solo dos estados de México

      Al confirmar Sonora su primer caso, ahora solamente Baja California y Baja California Sur son las entidades que no han registrado ningún caso.

      La confirmación del primer caso de gusano barrenador del ganado en Sonora dejó solo a Baja California y Baja California Sur libres de registros de la plaga en México, donde 30 de las 32 entidades acumulan casos y permanecen mil 963 activos.

      Hasta el último reporte oficial, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) contabiliza 38 mil 820 casos acumulados entre el 20 de noviembre de 2024 y el 18 de agosto de 2026.

      Chiapas encabeza el registro con 7 mil 604, seguido de Oaxaca, con 5 mil 074; Veracruz, 4 mil 720; Yucatán, 2 mil 792; Puebla, 2 mil 200; San Luis Potosí, mil 708; Tabasco, mil 360; Tamaulipas, mil 308; Hidalgo, mil 218; Guerrero, mil 217; Quintana Roo, mil 159; Jalisco, mil 093 y Campeche, mil 076.

      Entre los mil 963 casos activos, Zacatecas reporta 179; Puebla, 166; Chiapas, Oaxaca y Veracruz, 122 cada uno; Yucatán, 117; Jalisco, 100; San Luis Potosí, 98; Nayarit, 97; Querétaro, 86; Chihuahua, 74; Guanajuato, 69; Hidalgo, 59; Colima, 58; Estado de México, 57 y Morelos, 55.

      Por especie, los activos se concentran en bovinos, con 876, y perros, con 726.

      En el acumulado predominan bovinos, con 22 mil 770, y caninos, con 9 mil 089.

      El caso de Sonora fue localizado en un bovino de Munihuasa, municipio de Álamos, a unos 17 kilómetros de Chihuahua, en el norte de México.

      El Gobierno estatal y organizaciones ganaderas activaron un cerco sanitario de 20 kilómetros, liberaron 360 mil moscas estériles y ordenaron tratamientos preventivos en bovinos adultos y becerro.

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