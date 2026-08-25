Ejército refuerza seguridad en Sinaloa con 300 elementos desplegados

Defensa despliega 300 elementos en Sinaloa para reforzar seguridad

Trescientos elementos de seguridad vuelan a Sinaloa por alerta emitida ayer por parte de Estados Unidos desde Mexicali, Baja California.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que un contingente de 300 efectivos del Ejército despegó a bordo de dos aeronaves Boeing 737 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Sinaloa. Esto, con motivo de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y como parte de las acciones permanentes para contribuir a la construcción de la paz y el fortalecimiento de la seguridad en la entidad.

El despliegue de 300 efectivos del Ejército se realiza en respuesta a una alerta emitida por Estados Unidos.

El refuerzo operativo de estos 300 efectivos se suma al despliegue que mantiene la 9.ª Zona Militar y tendrá como misión realizar patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas prioritarias, actuando en apego al marco jurídico vigente, particularmente a lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza y pleno respeto a los derechos humanos. La dependencia resaltó que con este refuerzo se contribuye de manera determinante a la desarticulación de las organizaciones delictivas, mediante la detención de sus líderes y otros generadores de violencia en Sinaloa, a través de acciones y operaciones precisas en coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales, que permitan generar un ambiente de paz y seguridad en beneficio de la población.

Los elementos del Ejército realizarán patrullajes y acciones disuasivas en áreas prioritarias de Sinaloa.

Este refuerzo busca desarticular organizaciones delictivas y generar un ambiente de paz en la región.