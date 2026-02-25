Contactanos
Sheinbaum sacude el sistema político: una reforma electoral con 10 cambios y 4 ejes fundamentales

La reforma electoral de Claudia Sheinbaum incluye 10 puntos clave para transformar el sistema político en México.

Por Staff / La Voz - 25 febrero, 2026 - 09:52 a.m.
      La presidenta de México presentó este 25 de febrero de 2026 una iniciativa de reforma electoral que busca transformar de forma ambiciosa el sistema político mexicano, en respuesta a las demandas ciudadanas de una democracia más eficiente, más barata y más participativa.

      Esta propuesta, que será enviada al Congreso de la Unión, busca mover el tablero político con 10 puntos clave y cuatro grandes ejes de transformación.

      Los 4 grandes ejes de la reforma

      La iniciativa está construida alrededor de estos pilares:

      Representación proporcional del Congreso, donde todos los legisladores sean elegidos por voto directo.

      Reducir el costo de las elecciones, con recortes sensibles al gasto electoral y presupuestos de partidos.

      Mayor fiscalización de recursos, para evitar el flujo de dinero ilícito y transparentar gastos de campañas.

      Fortalecer la democracia participativa, ampliando mecanismos como referéndums y consultas populares.

      Estos ejes buscan dar respuesta directa a quejas comunes entre votantes: altos costos, falta de contacto con electores y poca transparencia en los recursos políticos.

      Los 10 puntos que cambiarían el sistema electoral

      La reforma plantea cambios profundos. Aquí los más relevantes:

      Elección directa de todos los representantes del Congreso de la Unión: 500 diputados y reducción de senadores.

      Reducción general del gasto electoral, con recortes hasta del 25% en presupuesto de elecciones y partidos.

      Mayor fiscalización de los recursos, prohibiendo aportaciones en efectivo.

      Mayor representación del voto en el extranjero, especialmente para mexicanos migrantes.

      Reducción de tiempos oficiales en radio y televisión durante campañas.

      Control del uso de inteligencia artificial y bots en procesos electorales.

      Cómputos distritales al cierre de la jornada electoral para agilizar resultados.

      Impulso a la democracia participativa, con nuevas herramientas como voto electrónico.

      Prohibición del nepotismo, evitando que familiares directos hereden cargos.

      Prohibición de reelección inmediata, aplicable a partir de 2030.

      Reducir costos, pero ¿a qué precio?

      Uno de los puntos que más atención ha generado es el recorte de recursos al sistema electoral y a los partidos políticos, incluido el Instituto Nacional Electoral (INE). Además de recortar el financiamiento a partidos, la iniciativa propone disminuir sueldos y eliminar duplicidades institucionales para ahorrar recursos.

      La presidenta ha insistido en que no se elimina la representación proporcional, pero sí busca que todos los candidatos "vayan a conseguir el voto en territorio", en lugar de llegar por listas cerradas.

      Reacción y desafíos políticos

      La propuesta ha generado tensión política incluso entre aliados de la propia presidenta, con resistencia del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, dos partidos que dependen en gran parte de las reglas actuales de representación y financiamiento.

      Adicionalmente, organizaciones civiles y sectores de la oposición advierten que algunos cambios podrían debilitar la pluralidad en el país si no se encuentran mecanismos sólidos de equilibrio y transparencia.

      ¿Qué sigue?

      La iniciativa será enviada al Congreso, donde necesitará mayoría calificada para su aprobación. Esto implica intensas negociaciones y posibles ajustes, ya que algunos puntos —como el recorte presupuestal o la eliminación de listas plurinominales— han generado debates incluso dentro de la coalición oficialista.

      La reforma electoral de Sheinbaum marcaría un antes y un después en cómo se eligen autoridades en México, buscando una mayor participación directa, reducción de costos y actualización de la democracia mexicana.

