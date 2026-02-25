Nuevo León se blinda para el Mundial: estrategia permanente y coordinación FIFA desde hoy

En un momento crucial para la seguridad de México y ante el inminente arranque de la Copa Mundial de Fútbol 2026, Nuevo León decidió no esperar más: desde este miércoles se puso en marcha una estrategia integral de seguridad que mantendrá un despliegue policial y de coordinación interinstitucional hasta que concluya el Mundial.

La medida fue anunciada por Samuel García, quien destacó que el estado reforzará "Presencia Total" en las carreteras y zonas clave, con el objetivo de garantizar tranquilidad a visitantes, residentes y equipos deportivos durante todo el evento.

La estrategia 'Presencia Total' en Nuevo León

La nueva estrategia —llamada «Presencia Total»— implica:

- Patrullaje permanente de toda la fuerza estatal de seguridad en las principales carreteras que conectan Nuevo León con otras entidades, incluyendo Monclova, Saltillo, Reynosa y Laredo.

- Un despliegue constante de policías y vehículos, evitando activarse solo ante hechos de violencia aislados.

- Uso de miles de cámaras de vigilancia conectadas a centros de mando (C4 y C5) para identificar rápidamente situaciones de riesgo.

Según el gobernador, esta estrategia sustituye operativos puntuales por una presencia diaria, amplia y continua que dará certeza a la población y a la afición internacional.

Coordinación con FIFA y autoridades federales

Además del patrullaje, Nuevo León adelantó la instalación de la llamada Mesa FIFA —un centro de coordinación entre corporaciones estatales, federales y, por supuesto, con representantes de la FIFA— para asegurar una respuesta rápida ante cualquier incidente o riesgo potencial.

La mesa operará desde el C5 estatal, proporcionando vigilancia, inteligencia y comunicación constante con otras fuerzas del país.

¿Por qué ahora?

La decisión llega después de los hechos de violencia registrados en otras regiones del país tras la captura y muerte de un conocido líder criminal, que generaron preocupación sobre posibles desestabilizaciones en distintos estados.

Aunque esas situaciones ocurrieron fuera de Nuevo León, las autoridades locales optaron por anticiparse a cualquier situación similar y garantizar que la entidad esté blindada desde ya, reforzando la seguridad no solo durante los partidos, sino en todos los días previos al Mundial.

Visión de cara al Mundial

Nuevo León será sede de al menos cuatro partidos de la Copa del Mundo 2026 y también hospedará a una selección extranjera durante el torneo, lo que eleva la responsabilidad en materia de seguridad y servicios.

Con estas acciones, las autoridades buscan enviar un mensaje claro: el estado no está solo listo para el espectáculo futbolístico, sino también para recibir con seguridad y tranquilidad al mundo entero.