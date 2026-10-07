IMSS y ISSSTE ofrecerán complemento de pensión en 2026

Pensión del IMSS e ISSSTE podría alcanzar 17 mil 885 pesos en 2026

Ciudad de México.– El Fondo de Pensiones para el Bienestar contempla un complemento económico para determinados trabajadores que se jubilen bajo los sistemas del IMSS o ISSSTE y cumplan con los requisitos establecidos.

Para 2026, el monto máximo de referencia del complemento es de 17 mil 885.85 pesos mensuales. Sin embargo, esta cantidad no significa que todos los pensionados recibirán ese monto, ya que el apoyo se calcula de acuerdo con la diferencia entre la pensión correspondiente y el salario de referencia, dentro del límite establecido.

¿Quiénes pueden recibir el complemento?

En el caso del IMSS, el beneficio contempla a trabajadores que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 y que se pensionan bajo la Ley del Seguro Social de 1997.

Por lo tanto, quienes se jubilan bajo la Ley 73 del IMSS quedan fuera de este esquema.

Para los trabajadores del ISSSTE, el mecanismo está dirigido a quienes pertenecen al régimen de cuentas individuales establecido con el sistema vigente desde 2007.

Otro requisito es tener 65 años o más e iniciar formalmente el trámite de pensión por vejez, además de cumplir con las condiciones correspondientes de cotización.

¿Cómo se determina el apoyo?

El complemento se analiza durante el proceso de pensión. Las instituciones revisan aspectos como la edad, historial laboral, semanas o años cotizados, salario registrado y régimen pensionario.

Además, la resolución de pensión debe haber sido emitida a partir del 2 de mayo de 2024. El cálculo ordinario de la pensión también debe ser menor al último salario base de cotización, siempre que este no supere los 17 mil 885.85 pesos mensuales establecidos como referencia para 2026.

El apoyo, por tanto, no es una cantidad fija para todos los jubilados. El monto dependerá de la diferencia entre la pensión calculada y el salario de referencia.

Documentos para realizar el trámite

Los trabajadores deben acudir a las oficinas del IMSS o ISSSTE, según corresponda. Entre los documentos solicitados se encuentran:

- Identificación oficial vigente

- Acta de nacimiento certificada o impresión oficial

- Documento bancario con el nombre del trabajador y la CLABE interbancaria

- Comprobante de domicilio, cuando sea necesario

El complemento no requiere un trámite separado. Su procedencia se determina durante el proceso de pensión, una vez que la institución verifica que el trabajador cumple con las condiciones.

Finalmente, se recomienda a las personas próximas a jubilarse acudir directamente a las instituciones de seguridad social y **evitar pagar a " .