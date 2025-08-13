Fox News reporta presencia de drones de la CIA en México

Falso que drones de Estados Unidos estén haciendo sobrevuelos en territorio de México sin autorización

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que Estados Unidos esté haciendo sobrevuelos con drones de forma unilateral en México, como se afirmó en un programa de Fox News.

Claudia Sheinbaum dijo en la conferencia mañanera de este 11 de agosto que actualmente no hay colaboración de ese tipo pero que si se hiciera debería ser bajo acuerdos y en situaciones especiales, como se ha hecho en el pasado.Jesse Walter, conductor de Fox News, dijo que la CIA está haciendo sobrevuelos con drones o aviones no tripulados en México para combatir a los cárteles del narcotráfico en México.

"En este momento no, pero si llegara a haber alguna aeronave que volara sobre territorio mexicano, tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición de México para algún apoyo de vigilancia de alguna zona, dentro de los marcos de colaboración, no es ahora, sino que ha existido antes, y antes, y antes, no es algo nuevo, pero tiene que ser en el marco de una colaboración particular de algún caso tiene que quedar muy claro a todos los mexicanos, primero, que nosotros jamas vamos a poner en riesgo nuestra soberanía, jamás, jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México. México es un país libre, soberano, independiente. Que colaboramos para temas de seguridad y otros temas, pero nunca nos subordinados y jamas permitiríamos que el Ejercito norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano, nunca... se ha hecho en algunas ocasiones para un asunto particular"

Claudia Sheinbaum. Presidenta de México Claudia Sheinbaum ha insistido que no se pondrá en riesgo la soberanía ni la seguridad de México.

Ante la pregunta del periodista de SDPnoticias, Julián Mazoy, la presidenta de México reiteró que podría haber colaboración pero siempre sin subordinación y que en caso de colaborar, deberá hacerse bajo acuerdo bilaterales.