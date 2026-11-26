Una nueva controversia surgió en el gobierno de Puebla, luego de que Fritz Glockner, titular de la Secretaría de Arte y Cultura, realizara un comentario sobre las mujeres durante una actividad relacionada con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conmemorado cada 25 de noviembre.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario manifestó que era un placer encontrarse rodeado del "maravilloso sexo que da vida", expresión que generó diversas reacciones y críticas en redes sociales.

El comentario fue señalado por colectivos y figuras públicas, quienes cuestionaron la manera en que el secretario se refirió a las mujeres. Entre los señalamientos, se consideró que sus palabras podían reducir la identidad femenina a su capacidad reproductiva.

Reacciones a las declaraciones de Fritz Glockner

La declaración también abrió el debate sobre la aplicación de la perspectiva de género al interior de la dependencia encabezada por Glockner, particularmente por haberse producido en una jornada destinada a visibilizar y combatir la violencia contra las mujeres.

Las declaraciones reavivan otras controversias en el gobierno de Puebla. La situación también volvió a poner sobre la mesa otros episodios protagonizados por integrantes de la administración del gobernador Alejandro Armenta.

Aunque en esta ocasión las críticas se dirigieron al secretario de Arte y Cultura, el episodio recordó una declaración anterior del propio mandatario estatal, quien meses atrás recibió cuestionamientos en plataformas digitales por expresiones calificadas por usuarios como machistas y misóginas.

Impacto de las declaraciones en la opinión pública

Aquella controversia alcanzó tal repercusión que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el asunto. De esta manera, las palabras de Fritz Glockner durante el 25N volvieron a colocar en la conversación pública los comentarios de funcionarios poblanos sobre las mujeres y los cuestionamientos relacionados con la perspectiva de género dentro del gobierno estatal.