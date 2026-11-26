El caso de Inés Gómez Mont vuelve a generar controversia luego de que se confirmara que la exconductora de televisión se encuentra en España, después de abandonar Estados Unidos, donde permanecía bajo custodia por irregularidades relacionadas con su situación migratoria.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que Gómez Mont fue enviada a su país de origen, situación que generó inconformidad debido a que la Fiscalía mexicana mantiene investigaciones y órdenes de aprehensión en su contra.

¿Cuáles son los delitos que se le atribuyen?

Los acontecimientos se remontan al pasado 30 de octubre, cuando trascendió que la presentadora había sido detenida en territorio estadounidense. Sin embargo, su arresto no estuvo relacionado directamente con las acusaciones que enfrenta en México, sino con asuntos migratorios.

Posteriormente, el 24 de noviembre se informó que había cubierto una fianza ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que le permitió abandonar la custodia temporal. No obstante, su situación jurídica continúa siendo complicada, ya que en México enfrenta tres órdenes de aprehensión.

Las autoridades mexicanas señalan a Inés Gómez Mont por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

En este caso también aparece su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, quien presuntamente estaría vinculado con un esquema de desvío y lavado de dinero público mediante la utilización de empresas fantasma.

Acciones de la autoridad

Uno de los factores que influyó en su salida de Estados Unidos fue que Interpol retiró su ficha roja aproximadamente un mes antes de su detención. Por esta razón, cuando fue arrestada, ya no existía una orden de captura internacional vigente en su contra y el procedimiento estadounidense estaba relacionado con cuestiones migratorias.

De acuerdo con lo explicado por Sheinbaum, el gobierno de Estados Unidos decidió enviarla a España, país del que también es ciudadana, pues cuenta con nacionalidad mexicana y española.

La mandataria expresó su molestia por la decisión y cuestionó tanto la actuación de Interpol como la falta de reciprocidad por parte de las autoridades estadounidenses. Señaló que México ha entregado a 94 delincuentes a Estados Unidos y que, de igual manera, ha realizado solicitudes de extradición.

México busca que regrese para enfrentar a la justicia

Tras confirmarse su llegada a España, el gobierno mexicano puso en marcha las gestiones para conseguir su extradición. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya había solicitado formalmente que Gómez Mont fuera entregada a México.

Más tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que presentó oficialmente la petición ante las autoridades españolas.

La dependencia señaló que lleva cinco años trabajando para conseguir que la exconductora comparezca ante la justicia mexicana, luego de que abandonara el país.

Mientras continúa el proceso para lograr su extradición, Inés Gómez Mont volvió a llamar la atención en redes sociales al reactivar su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje relacionado con un supuesto detector de mentiras que utilizaría inteligencia artificial para analizar su caso.

Por ahora, el procedimiento de extradición permanece como el siguiente paso en este caso, mientras las acusaciones que enfrenta en México siguen pendientes.