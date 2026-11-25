Inés Gómez Mont retomó este miércoles su actividad en Instagram con una publicación relacionada con las acusaciones que enfrenta en México. La exconductora compartió un mensaje de una cuenta identificada como "El Testigo Incómodo", cuyo administrador asegura haber creado un supuesto "detector de mentiras" para revisar información sobre su caso mediante inteligencia artificial.

La publicación apareció dos días después de su salida de Estados Unidos, donde permaneció detenida por irregularidades migratorias. Gómez Mont difundió una captura de la conversación y un enlace, sin acompañarlos de una explicación personal sobre su situación legal, su estancia bajo custodia o el lugar donde se encuentra.

El mensaje sostiene que la herramienta permite comparar lo que se afirma públicamente sobre ella con el contenido de su expediente. El sitio enlazado ofrece instrucciones para utilizar ChatGPT en la revisión de documentos y localizar fragmentos que respalden o contradigan los señalamientos. La denominación de "detector de mentiras" fue elegida por su creador.

La difusión de ese material no equivale a presentar una resolución judicial favorable. Una herramienta de inteligencia artificial no puede establecer por sí sola la responsabilidad penal de una persona ni garantizar la autenticidad de los documentos que recibe. Sus respuestas tampoco sustituyen la valoración de pruebas que corresponde a las autoridades.

Inés Gómez Mont utiliza inteligencia artificial para abordar su situación legal.

El regreso a redes coincide con nuevas gestiones del gobierno mexicano para obtener su entrega. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México solicitó a España la extradición de Gómez Mont y anunció una nota diplomática a Estados Unidos para pedir explicaciones por su salida de ese país.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense comunicó que la presentadora aceptó una salida voluntaria y fue removida del país el 23 de noviembre. Había sido detenida el 30 de octubre en Miami. El comunicado no identificó su destino; Sheinbaum señaló posteriormente a España y relacionó el traslado con su nacionalidad y pasaporte españoles.

El gobierno mexicano solicita la extradición de Inés Gómez Mont a España.

En México, la Fiscalía General de la República mantiene tres órdenes de aprehensión contra la exconductora. Los asuntos involucran presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Su salida de la custodia migratoria estadounidense no cancela esas causas penales.

La exconductora enfrenta tres órdenes de aprehensión en México.

Por ahora, la publicación de Gómez Mont se limita a compartir el contenido elaborado por un tercero. No incluye una respuesta directa a la solicitud de extradición ni precisa cómo atenderá los procedimientos pendientes ante la justicia mexicana. Las acusaciones deberán resolverse por las vías legales correspondientes.