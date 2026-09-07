INE debe definir reglas para limitar bots en elecciones 2027: Sheinbaum

Sheinbaum atribuye al INE la definición de reglas ante posible ataque de bots en elecciones de 2027

Sheinbaum afirmó que el INE debe definir las reglas para limitar propaganda digital y posibles campañas de bots rumbo a las elecciones de 2027. Ante la posibilidad de que redes de bots y campañas digitales intenten influir en las elecciones de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) establecer las reglas y límites para este tipo de propaganda. Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria fue cuestionada sobre las declaraciones del expresidente de Colombia, Gustavo Petro, relacionadas con el uso de plataformas digitales y cuentas automatizadas para intervenir en procesos electorales.

Sheinbaum sostuvo que el Gobierno federal no es la autoridad responsable de organizar las elecciones en México. Esa tarea corresponde al INE, mientras que el Tribunal Electoral se encarga de calificar los procesos electorales.

Acciones de la autoridad

La declaración ocurre mientras el uso de redes sociales ocupa un lugar cada vez más relevante en las campañas políticas y en la difusión de contenidos relacionados con los procesos electorales.

GOBIERNO BUSCÓ REGULAR ESTE TIPO DE PROPAGANDA

Sheinbaum recordó que su administración intentó incorporar disposiciones relacionadas con la propaganda digital dentro de la legislación electoral, aunque la propuesta no logró ser aprobada.