Galia Borja Gómez, subgobernadora del Banco de México (Banxico), dijo el martes 17 de noviembre que todavía es pronto para saber cuánto durará la pausa en los ajustes a la tasa de interés. En entrevista con Reuters al margen de una conferencia sobre inversión en México, celebrada en Londres, señaló que la intención probablemente sea mantener la tasa en su nivel actual durante algún tiempo, aunque persisten riesgos de que la inflación sea mayor a la prevista.

La Junta de Gobierno redujo la tasa de referencia de 6.50% a 6.25% el 5 de noviembre. El ajuste de 25 puntos base entró en vigor al día siguiente y se aprobó por tres votos contra dos. Borja y el subgobernador Jonathan Heath votaron por mantener la tasa en 6.50%. La mayoría consideró que dejarla en el nuevo nivel por un periodo prolongado ayudaría a que la inflación se acercara a su objetivo.

Inflación en México subió a 3.75% en octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación general anual pasó de 3.45% en septiembre a 3.75% en octubre. Con ese aumento, el indicador se alejó de la meta de 3% de Banxico, aunque permaneció dentro del intervalo de variabilidad de un punto porcentual por encima o por debajo del objetivo.

Banxico elevó de 3.5% a 3.7% su pronóstico de inflación general anual promedio para el cuarto trimestre de 2026. En el mismo anuncio, mantuvo su previsión de que el indicador llegue a 3% en el cuarto trimestre de 2027. La Junta señaló que, al tomar sus próximas decisiones, evaluará la evolución de los precios, las expectativas de inflación y cuánto se trasladan los movimientos del tipo de cambio a los precios al consumidor.

Jonathan Heath cuestiona el recorte y advierte sobre la brecha con la Fed

Heath dijo a Reuters que el recorte podía dar la impresión de que ya había avances claros contra la inflación. A su juicio, la depreciación del peso y la posibilidad de nuevas alzas de tasas en Estados Unidos justificaban mayor cautela. También sostuvo que el anuncio de una pausa prolongada podría reducir el margen de Banxico para elevar la tasa si aumentan las presiones sobre los precios.

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo su tasa en un rango de 3.75% a 4% en octubre, después de subirla 25 puntos base en septiembre. Heath advirtió que, si la Fed volviera a elevarla en sus dos próximas reuniones, se estrecharía el diferencial con México. Una brecha menor puede reducir el atractivo de las operaciones en las que los inversionistas toman prestados dólares para invertir en activos en pesos con mayores rendimientos.