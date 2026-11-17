México enfrenta un nuevo desafío en materia de salud pública luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunciara que el país perdió su reconocimiento como territorio libre de transmisión endémica del sarampión. La decisión también incluye a Estados Unidos y Bolivia, debido a que los tres países registraron cadenas de contagio que se mantuvieron activas durante más de un año.

El anuncio se realizó este 17 de noviembre, después de que la Comisión Regional Independiente de Monitoreo y Reverificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubéola evaluara la situación epidemiológica de los países del continente.

De acuerdo con la OPS, hasta el 13 de noviembre de 2026 se habían confirmado 58 mil 213 casos de sarampión en América, además de 82 fallecimientos. La cifra representa un incremento considerable frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 12 mil 596 contagios, según la información difundida por la organización.

¿Por qué México perdió el reconocimiento de país libre de sarampión?

La determinación de las autoridades sanitarias no se tomó únicamente por el número de personas contagiadas, sino por la permanencia del virus en el territorio.

Los criterios internacionales establecen que una nación pierde la certificación de eliminación cuando se demuestra que una misma variante genética y linaje del virus ha mantenido una cadena de transmisión ininterrumpida durante al menos 12 meses.

En el caso de México, la transmisión que originó esta determinación comenzó el 1 de febrero de 2025 y alcanzó el periodo establecido para considerar que el sarampión volvió a tener circulación endémica.

Estados Unidos y Bolivia también cumplieron con este criterio, por lo que sus reconocimientos fueron retirados.

Es importante aclarar que perder esta certificación no significa que todo el territorio nacional tenga brotes activos, sino que existe evidencia de transmisión sostenida de la enfermedad dentro del país.

América enfrenta un retroceso en el control del sarampión

La noticia representa un revés para la salud pública del continente, que en 2016 consiguió convertirse en la primera región de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en eliminar la transmisión endémica del sarampión.

Sin embargo, ese reconocimiento regional ya había sufrido modificaciones en noviembre de 2025, cuando Canadá perdió su certificación después de registrar contagios sostenidos durante más de 12 meses.

Ahora, con la incorporación de México, Estados Unidos y Bolivia a la lista de países que perdieron su reconocimiento, la situación sanitaria de América enfrenta nuevos desafíos.

La OPS recordó que anteriormente la región consiguió recuperar este reconocimiento en 2024, después de que Brasil y Venezuela lograran interrumpir la transmisión endémica.

Refuerzan las medidas de vacunación y vigilancia

Ante el incremento de contagios, los países afectados trabajan en el fortalecimiento de sus estrategias sanitarias, principalmente mediante campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica y atención oportuna de posibles brotes.

La OPS destacó que mantener una cobertura de al menos 95% con las dos dosis de la vacuna contra el sarampión en cada comunidad es fundamental para evitar nuevas cadenas de transmisión.

Asimismo, recomendó identificar a las poblaciones con esquemas de vacunación incompletos, mejorar la detección de casos sospechosos y garantizar una respuesta rápida ante posibles contagios.

La organización también recordó que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas, pues una persona infectada puede transmitir el virus hasta a 18 personas susceptibles.

Por ello, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de revisar los esquemas de vacunación, especialmente en niñas, niños y personas que no cuentan con las dosis correspondientes.

Aunque México tendrá que trabajar para recuperar su reconocimiento internacional, la OPS señaló que volver a eliminar la transmisión endémica es posible si se mantienen los esfuerzos de inmunización, vigilancia y prevención.