Generación Z convoca a nueva manifestación nacional el 15 de diciembre

El movimiento autodenominado Generación Z ha convocado a su tercera manifestación, la cual será de carácter nacional y se llevará a cabo el próximo lunes 15 de diciembre de 2025.

El llamado se hizo público mediante un póster que presenta la temática tricolor de la bandera mexicana y el logo del anime "One Piece", pidiendo a los jóvenes de todo el país sumarse al movimiento. De concretarse, esta sería la tercera protesta en un lapso de un mes.

¿Cuál es el contexto de las manifestaciones previas?

Esta nueva convocatoria surge en medio de la controversia generada por sus dos manifestaciones anteriores:

Sábado 15 de noviembre: La primera marcha terminó en un intenso enfrentamiento entre los participantes y fuerzas policiacas en las inmediaciones del Palacio Nacional en la Ciudad de México.

Jueves 20 de noviembre: La segunda manifestación, realizada en la capital y coincidiendo con el desfile cívico militar por el aniversario de la Revolución Mexicana, tuvo una baja afluencia, aunque sí congregó a decenas de personas que protestaron contra el gobierno mientras la presidenta Claudia Sheinbaum encabezaba una ceremonia en el Zócalo. En este caso, la policía contuvo el avance de los manifestantes.

¿Qué opinan los jóvenes sobre la nueva convocatoria?

El anuncio de esta tercera protesta ha generado opiniones divididas: mientras algunos confirman su asistencia, otros sugieren que el movimiento debería mejorar su estrategia de planeación para evitar que las autoridades anticipen e implementen tácticas de contención.