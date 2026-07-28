Claudia Sheinbaum confirma derrame químico en Naco tras descarrilamiento

Esto dijo Sheinbaum sobre el derrame químico tras el descarrilamiento de Ferromex.

Claudia Sheinbaum confirmó la presencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Naco, Sonora, tras el descarrilamiento de un tren de Ferromex que transportaba 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio.

"Está ahí la Profepa, está Semarnat, están viendo los impactos del accidente…"

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México.

La presidenta de México señaló que Profepa y Semarnat ya realizan trabajos de monitoreo ambiental para evaluar los impactos del derrame, en una zona que recientemente fue afectada por la contaminación del Río Sonora atribuida a Grupo México.

Información en desarrollo…