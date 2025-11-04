Betssy Chávez recibe asilo en México y rompe relaciones con Perú

Ruptura Perú-México: ¿Quién es Betssy Chávez, la exministra a la que la Embajada mexicana dio asilo?

Perú rompió este 3 de noviembre las relaciones diplomáticas con México, luego de que el gobierno mexicano otorgara asilo a la exministra Betssy Chávez, confirmó el canciller Hugo de Zela, quien calificó la postura mexicana de 'equivocada' e 'inaceptable'.

Según el funcionario, México considera a Chávez una 'perseguida política', lo que llevó al presidente interino José Jerí a anunciar oficialmente la decisión.

El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, la intervención de instituciones públicas y la instauración de un 'gobierno de excepción'. Poco después fue detenido cuando se dirigía a la embajada de México en Lima, aparentemente para pedir asilo. Chávez renunció a su cargo, pero fue acusada de ser cómplice en la intentona golpista.

La fiscalía allanó su despacho y la acusó de rebelión y conspiración, lo que derivó en su desafuero. En abril de 2023, también fue señalada de tráfico de influencias por beneficiar a familiares de su entonces pareja con puestos en el Estado. Las autoridades buscan inhabilitarla por 10 años para ejercer cargos públicos.

En junio de 2023, la Corte Suprema ordenó su detención preventiva, que expiró el 19 de diciembre de 2024. Sin embargo, en septiembre de este año, un tribunal declaró fundado un recurso de agravio constitucional y dispuso su inmediata liberación.

Chávez, quien ha manifestado su intención de participar en las elecciones presidenciales de 2026, debía acudir a las audiencias judiciales en su contra, pero no lo hizo. El Poder Judicial advirtió que si persistía el desacato, ordenaría su ubicación y captura.