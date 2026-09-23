México enfrenta transformación demográfica: descenso en natalidad

CIUDAD DE MÉXICO — México atraviesa una acelerada transformación demográfica caracterizada por un descenso sostenido en las tasas de natalidad y un incremento gradual en la proporción de adultos mayores dentro de la estructura poblacional, según reportes e indicadores oficiales.

Los datos recientes revelan que la reducción en el número de nacimientos anuales está modificando la pirámide poblacional del país a un ritmo más veloz de lo proyectado en décadas anteriores. El fenómeno responde a múltiples factores socioeconómicos, entre los que destacan el mayor acceso a métodos de planificación familiar, cambios en las prioridades de vida de las familias jóvenes, la inserción laboral de las mujeres y las exigencias económicas actuales para la crianza.

La reducción en el número de nacimientos anuales

A la par de la caída en los nacimientos, el aumento en la esperanza de vida ha derivado en un crecimiento constante del segmento de la población compuesto por personas de la tercera edad. Esta reconfiguración plantea retos significativos para el Estado en materia de sostenibilidad financiera de las pensiones, requerimientos de infraestructura médica especializada para padecimientos crónico-degenerativos y la necesidad de adaptar las políticas públicas asistenciales.

El aumento en la esperanza de vida

Especialistas en demografía señalan la urgencia de reestructurar los sistemas de salud, laborales y de seguridad social para atender las exigencias de un país que envejecerá a ritmo constante en los próximos años, asegurando esquemas de cuidado integral y estabilidad económica para las generaciones futuras.