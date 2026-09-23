Auge del narcotráfico en México: metanfetamina en aumento

CIUDAD DE MÉXICO — La dinámica del narcotráfico en México registró una transformación estructural al consolidar al país no solo como un corredor de tránsito hacia mercados internacionales, sino también como un punto prioritario de producción y consumo de metanfetamina, de acuerdo con diagnósticos de seguridad e informes gubernamentales.

Los análisis oficiales revelan que el volumen de fabricación en laboratorios clandestinos ha experimentado un crecimiento acelerado en diversas entidades federativas, impulsado por el menor costo de elaboración y los altos márgenes de ganancia que representan las drogas sintéticas en comparación con las sustancias de origen vegetal. Paralelamente, las estadísticas de salud pública muestran un incremento constante en la demanda y el consumo local de esta sustancia, afectando principalmente a poblaciones urbanas e industriales del centro y norte de la República.

Aumento del consumo de metanfetamina en México

La proliferación del consumo interno ha generado alertas en las instituciones de salud y seguridad debido al impacto social y al aumento de pacientes que requieren atención médica especializada por adicción severa a estimulantes sintéticos. El fenómeno ha reconfigurado además el mapa delictivo, provocando disputas territoriales entre grupos criminales por el control de las redes de distribución al menudeo en ciudades medianas y grandes.

Estrategias de las autoridades para combatir el narcotráfico

Ante este panorama, las autoridades federales adaptan las estrategias de combate e inteligencia para priorizar el desmantelamiento de laboratorios clandestinos, la interceptación de precursores químicos importados y la ampliación de programas preventivos para frenar el consumo entre la población joven del país.