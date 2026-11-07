Secretaría de Gobernación condena protesta violenta en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO — La Secretaría de Gobernación emitió una condena categórica ante los daños materiales y hechos de violencia registrados en sus instalaciones centrales del centro de la capital del país, tras la irrupción violenta provocada por un contingente de manifestantes la tarde del viernes.

Mediante un comunicado de prensa, la dependencia federal confirmó que un grupo integrado por cerca de 14 personas identificadas con el colectivo trans Lleca arremetió contra las sedes de la institución situadas sobre la avenida Bucareli y la calle General Prim. Durante el incidente, los manifestantes acumularon desechos urbanos frente a los accesos principales para generar incendios, destruyeron portones de cristal, derribaron puertas e intentaron forzar las rejas de seguridad del recinto.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la entidad pública, los inconformes lanzaron piedras y diversos objetos contundentes contra el personal de seguridad y empleados administrativos que laboraban dentro del complejo gubernamental, además de causar daños colaterales a vehículos particulares estacionados en los alrededores. El equipo interno de protección civil debió emplear extintores para sofocar las llamas antes de que se propagaran hacia el interior de la infraestructura estatal.

Detalles confirmados

Las autoridades de Gobernación manifestaron que el uso de artefactos inflamables y agresiones físicas pone en peligro directo la vida de los trabajadores y peatones de la zona. Asimismo, la institución precisó que la protesta violenta ocurrió a pesar de mantener mesas de diálogo previas con la dirigencia de la organización, encabezada por la activista Victoria Sámano, mediante acuerdos coordinados de forma conjunta con el Gobierno de la Ciudad de México. La Secretaría subrayó que existían fechas previamente pautadas para dar continuidad al seguimiento de sus demandas sociales.

La Secretaría de Gobernación ratificó su apego al respeto de la libertad de expresión, los derechos humanos y la libre manifestación pacífica de las ideas. Sin embargo, enfatizó que la violencia destruye los canales de entendimiento y llamó a encauzar cualquier reclamo por la vía del diálogo institucional.