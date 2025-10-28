Huracán Melissa Alcanza Categoría 5 y Genera Advertencias de Vientos Catastróficos

El Huracán Melissa se intensificó rápidamente y alcanzó la Categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, lo que llevó a las autoridades meteorológicas a emitir advertencias de vientos catastróficos y potencialmente mortales en partes del Caribe. La intensificación acelerada del ciclón ha forzado a los gobiernos locales a acelerar las evacuaciones en las zonas costeras.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que Melissa se convirtió en un huracán de Categoría 5 con vientos sostenidos que superan los 250 km/h, capaces de causar daños irreparables en estructuras y devastación generalizada en las comunidades que se encuentren en su trayectoria.

Zonas Bajo Alerta Máxima

La preocupación se centra en Jamaica y otras islas cercanas, que están en el cono de trayectoria del huracán. Las autoridades han instado a los residentes a no subestimar la amenaza:

Vientos Destructivos: Se prevé la destrucción total de viviendas móviles y un colapso significativo de la infraestructura.

Mareas Ciclónicas: El mayor peligro es la elevación del nivel del mar, o marejada ciclónica, que puede inundar zonas costeras bajas.

Lluvias Torrenciales: Se esperan acumulaciones de lluvia que provocarán inundaciones repentinas y deslaves en zonas montañosas.

Ante la inminencia del impacto de un huracán de Categoría 5, el llamado a la población es a buscar refugios seguros, asegurar bienes y propiedades, y cumplir estrictamente con las órdenes de evacuación obligatoria.