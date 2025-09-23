Conmoción en México por homicidio de estudiante en el CCH Sur

Lex Ashton: El estudiante que mató a su compañero en el CCH Sur, un caso que conmociona a México

CIUDAD DE MÉXICO – Un trágico incidente en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur ha puesto de luto a la comunidad estudiantil y a todo el país. Lex Ashton, un estudiante de 19 años, es el principal sospechoso de asesinar a un compañero de 16 años, identificado como Jesús Israel, con una guadaña. El ataque, ocurrido a la 1:00 PM del pasado lunes, también dejó herido a Armando "N", un trabajador escolar de 65 años que intentó intervenir en el suceso.

Tras el brutal ataque, Ashton intentó huir de la escena, pero fue interceptado por las autoridades. En su intento desesperado por escapar, escaló un edificio dentro del campus y se lanzó, sufriendo fracturas en ambas piernas. Actualmente, se encuentra hospitalizado bajo custodia, a la espera de su proceso judicial.

El caso de Lex Ashton se ha vuelto viral en redes sociales, donde los mismos estudiantes de CCH Sur revelaron información de su cuenta de Facebook. En ella, encontraron publicaciones con comentarios extraños y fotografías de las armas y la ropa que presuntamente utilizó en el asalto, incluyendo la guadaña, guantes, una máscara, gas lacrimógeno y una sudadera con capucha. Las evidencias digitales han sido un elemento clave para la identificación del sospechoso.

El trágico suceso ha provocado la suspensión de clases en el CCH Sur hasta nuevo aviso, mientras la comunidad educativa intenta asimilar la violencia de los hechos. La muerte de Jesús Israel a manos de un compañero ha generado un debate sobre la salud mental de los jóvenes y la prevención de la violencia en las escuelas. El caso de Lex Ashton ha conmocionado a la sociedad mexicana, que se pregunta cómo un conflicto entre estudiantes pudo escalar a una tragedia de tal magnitud. La investigación sigue en curso, y se espera que las autoridades ofrezcan más detalles sobre el móvil del crimen.