Samuel García y Mariana Rodríguez lamentan la muerte de Mauricio Fernández en Nuevo León

MONTERREY, NUEVO LEÓN – El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y la titular de la oficina AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, han lamentado la muerte del exalcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández. El deceso del político, ocurrido el martes 23 de septiembre, ha conmocionado a la clase política del estado y ha motivado un sinfín de condolencias públicas.

Samuel García utilizó su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter) para expresar su tristeza y reconocer el legado del exedil. En un video que publicó, García elogió la trayectoria de Fernández y destacó su contribución al crecimiento de San Pedro, considerado uno de los municipios más prósperos del país. El gobernador también ofreció sus más sinceras condolencias a la familia de Fernández y aseguró que su gobierno trabajará para preservar el legado del político fallecido, en especial proyectos culturales como La Milarca, el cual será declarado patrimonio cultural.

Por su parte, Mariana Rodríguez compartió un breve pero significativo mensaje en sus historias de Instagram, confirmando el deceso con las siglas "QEPD" (Que en paz descanse). Este gesto, simple pero respetuoso, sirvió para que la influencer y primera dama de Nuevo León se sumara a la oleada de mensajes de apoyo y reconocimiento hacia la familia de Fernández.

La muerte de Mauricio Fernández a causa del mesotelioma, un tipo de cáncer en el pulmón, marca un antes y un después en la política del estado. El fallecimiento del político, quien había solicitado licencia a su cargo para atender su salud, ha generado un debate sobre su legado, su polémico estilo y su impacto en la modernización de San Pedro Garza García. El gobernador Samuel García ha dejado en claro que, a pesar de las diferencias políticas, el legado de Fernández merece ser preservado.