Inés Gómez Mont dejó la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, después de permanecer más de tres semanas detenida por irregularidades migratorias. La salida se dio a conocer este martes 24 de noviembre, cuando su nombre dejó de aparecer en el registro público de personas bajo resguardo de la agencia.

La conductora mexicana estaba recluida en el Centro de Detención de Broward, en Florida, desde el 30 de octubre. Había solicitado una audiencia ante un juez migratorio para obtener su libertad bajo fianza, programada para el 12 de noviembre. La información sobre su salida apunta al pago de una garantía, aunque su monto no ha sido divulgado.

La falta de una cifra pública impide establecer cuánto habría desembolsado o calificar la fianza como elevada. Tampoco se han detallado las condiciones específicas de su liberación. El cambio conocido corresponde a su situación de custodia en Estados Unidos y no constituye una resolución sobre las acusaciones que enfrenta ante las autoridades mexicanas.

La conductora mexicana fue detenida por irregularidades migratorias en Estados Unidos.

En México, Gómez Mont es requerida por señalamientos relacionados con delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Su detención en Florida obedeció a su situación migratoria, por lo que ambos asuntos corresponden a procedimientos distintos y deben analizarse por separado.

La revisión de una fianza migratoria determina si una persona puede abandonar la custodia mientras se tramita su caso. Ese procedimiento es independiente del que establece si debe ser removida del país. Por ello, recuperar la libertad mediante una garantía no equivale a obtener autorización definitiva para permanecer en territorio estadounidense.

Gómez Mont enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y defraudación fiscal en México.

Al evaluar una posible liberación, el juez migratorio considera, entre otros factores, si la persona representa un peligro, si acudirá a futuras diligencias y si existe una amenaza para la seguridad nacional. Son criterios relativos a la custodia; no sustituyen una sentencia sobre hechos investigados en otra jurisdicción.

Antes de esta salida, la defensa de Gómez Mont había promovido un recurso de habeas corpus para impugnar su arresto. Una resolución federal del 5 de noviembre rechazó esa vía y señaló la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza para revisar las condiciones de detención.

Su liberación no implica el cierre de los procedimientos legales en su contra.

La liberación modifica así las condiciones en las que la presentadora enfrenta su situación migratoria. No acredita que el procedimiento haya concluido, que una eventual deportación esté descartada definitivamente ni que se hayan cancelado las acciones penales pendientes en México.