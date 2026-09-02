Manolo Jiménez anuncia a La Firma para el Grito de Independencia en Saltillo

Manolo Jiménez anuncia a La Firma para celebrar el Grito de Independencia en Saltillo.

La Firma amenizará la celebración del 15 de septiembre en Saltillo, mientras Los Dos Carnales se presentarán en Ramos Arizpe. Las celebraciones por el Grito de Independencia ya tienen música confirmada en Saltillo, donde una reconocida agrupación de regional mexicano encabezará los festejos del próximo 15 de septiembre. Jiménez Salinas también recordó que los festejos continuarán el 16 de septiembre con el tradicional desfile cívico-militar, como parte de las actividades conmemorativas por la Independencia de México.

Detalles confirmados

En Ramos Arizpe, la celebración también contará con música en vivo. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino confirmó en días pasados la presentación de Los Dos Carnales durante la noche del Grito.