AMLO respeta decisiones de Claudia Sheinbaum, asegura presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que exista una ruptura con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y negó que dentro de la Cuarta Transformación haya una disputa entre grupos identificados como "obradoristas" y "claudistas". Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria señaló que en los últimos días se ha intentado posicionar la idea de una confrontación entre ella y su antecesor. Sheinbaum consideró que esa versión busca generar una división dentro del movimiento político que actualmente encabeza.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre AMLO?

"Ahora el argumento que quieren poner es que hay una profunda división entre el presidente López Obrador y su servidora; ahora los obradoristas y los claudistas. Es absolutamente absurdo", expresó.

La presidenta sostuvo que su administración mantiene su propia conducción política y que López Obrador no interviene en las decisiones que corresponden al actual gobierno federal.

AMLO respeta las decisiones del gobierno de Sheinbaum

Sheinbaum aseguró que el expresidente ha mantenido una actitud respetuosa desde que dejó la presidencia y que no le ha enviado instrucciones relacionadas con las acciones de su administración.

"El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido sumamente respetuoso con nuestro gobierno. No ha mandado ningún mensaje que diga: ´haz esto, haz aquello, no estoy de acuerdo con esto que hiciste´", sostuvo.