María Ángela: Lo que se sabe sobre su desaparición en Indios Verdes

Ciudad de México.- La joven de 16 años, María Ángela Olguín Bustamante, desapareció el pasado jueves cuando se encontraba esperando a su madre fuera de los baños públicos del paradero Indios Verdes. Para cuando la mujer salió del sanitario, ya no volvió a ver a su hija.

Pasadas las 17: 00 horas, la madre junto a su hija habían quedado de esperar a su padre para que fuera a buscarlas. En ese trayecto, fue a las 17:20 horas cuando la madre decidió entrar al baño público que se encuentra junto a la estación del Metrobús.

Debido a que se encontraba una larga fila, la madre tuvo que esperar alrededor de 10 minutos. María Ángela se quedó esperando junto a la puerta metálica fuera de los baños públicos. Para cuando la mujer salió, sobre las 17:30 horas, la chica había desaparecido.

´´Salimos del Metro Indios Verdes, caminamos por este pasillo; llegamos al baño. Me meto, mi hija se queda esperando; entro, hago fila, la estoy viendo desde adentro aquí parada. Cuando me toca entrar directamente al baño me meto. Como a los 10 segundos escucho que me grita ´Ma´. En ese momento me apresuro, salgo lo más rápido que puedo y ya no está mi hija´', declaró la madre de María.

Al darse cuenta de que su hija ya no estaba, la señora Bustamante cuenta que empezó a buscar a su hija con insistencia, pero debido a la gran cantidad de puestos le fue imposible localizarla.

"Empiezo a correr desesperada, buscando información y solamente un chico de enfrente me dice que mi hija la vio caminar para allá y después se regresó y se volvió a parar aquí, pero ya después ya no supo nada" señaló la madre de la adolescente.

Ante tal situación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y recopilar videos que arrojen alguna señal sobre lo que pasó la tarde del jueves.

En una de las imágenes, que fue captada por una cámara del C5, logró grabar desde lejos el lugar.

Los padres de la joven cuentan que se ve cómo un hombre se lleva a su hija. "Se ve que cómo alguien se le acerca y se la lleva. Es un hombre, ale de entre los puestos y se la lleva".

Asimismo, la Fiscalía capitalina emitió una actualización este viernes 20 de enero sobre la investigación para dar con el paradero de María Ángela, a través de Twitter informaron que se encuentran investigando la ausencia de la adolescente y conforme al protocolo se inició la carpeta de investigación, recopilación de videos y geolocalización tanto de su teléfono como de sus redes sociales.