Multas a empresas por acoso telefónico: Senado de la República avanza en reforma

Senado aprueba multas contra empresas por acoso telefónico

Ciudad de México. El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer multas contra empresas y proveedores que realicen llamadas telefónicas comerciales de manera insistente y sin autorización del consumidor.

La propuesta fue avalada por 96 votos a favor y modifica los artículos 18 Bis y 127 de la legislación. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar con su proceso legislativo.

La reforma busca proteger el derecho de los consumidores a decidir sobre publicidad.

La reforma establece que las empresas no podrán realizar llamadas telefónicas ni utilizar otros medios de comunicación no autorizados de manera reiterada y persistente con fines comerciales o publicitarios.

Las sanciones contempladas van de 56,570 pesos hasta poco más de 2 millones 345 mil pesos, dependiendo de la infracción cometida.

La iniciativa fue presentada por la senadora Mayuli Martínez, quien argumentó que la modificación busca fortalecer el derecho de los consumidores a decidir qué publicidad reciben y proteger su privacidad.

Las sanciones por acoso telefónico pueden alcanzar hasta más de 2 millones de pesos.

El nuevo marco se suma a las disposiciones que ya prohíben enviar publicidad a personas que hayan expresado de manera explícita que no desean recibirla o que se encuentren inscritas en el registro correspondiente.

Además, las empresas mantendrán una responsabilidad solidaria cuando recurran a terceros para realizar campañas publicitarias o enviar comunicaciones comerciales.

Las empresas serán responsables por el uso indebido de información de consumidores.

La reforma también contempla sanciones por el uso indebido de información de los consumidores con fines de mercadotecnia y por realizar comunicaciones comerciales que no hayan sido autorizadas.

De aprobarse también en la Cámara de Diputados, las nuevas disposiciones representarían un mecanismo adicional para combatir el acoso telefónico comercial y reforzar la protección de los consumidores frente a llamadas publicitarias insistentes.