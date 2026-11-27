La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a extremar precauciones ante la primera tormenta invernal de la temporada, que este viernes 27 de noviembre ocasionará un descenso de temperatura, lluvias y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en distintas regiones de México.

La mandataria advirtió que las temperaturas mínimas podrían alcanzar los -10 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango. También pidió abrigarse y seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil de cada estado.

¿Qué condiciones se esperan en México?

El pronóstico para este viernes contempla posible nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán. Durante la noche, esas condiciones podrían extenderse a elevaciones superiores a los 2,800 metros sobre el nivel del mar en entidades del centro del país.

Las zonas señaladas incluyen Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México. La previsión corresponde a áreas de montaña y gran altitud, por lo que no implica nevadas generalizadas en sus ciudades.

Recomendaciones de Protección Civil

El sistema también provocará lluvias puntuales torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán, así como intensas en Guanajuato, Estado de México y Guerrero. Otras regiones del norte, noreste, centro, sur y sureste tendrán chubascos y precipitaciones de distinta intensidad.

A estas condiciones se suma la masa de aire ártico asociada al frente frío número 8, que mantendrá un ambiente frío a muy frío en varias regiones. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec se esperan rachas de viento de entre 90 y 100 kilómetros por hora.

Ante el descenso térmico, Protección Civil recomendó vestir varias capas y cubrir cabeza, manos y pies. El llamado incluye evitar la exposición prolongada al frío de niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad, además de mantener a las mascotas en espacios protegidos.

La dependencia pidió conservar una ventilación adecuada al utilizar calentadores, estufas o chimeneas y evitar su funcionamiento durante toda la noche. También advirtió que no deben encenderse anafres ni braseros en espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Consejos para viajar en condiciones invernales

En caminos de montaña, la recomendación es evitar desplazamientos innecesarios donde pueda haber hielo. Antes de viajar, se debe consultar el estado de las carreteras, moderar la velocidad y mantener distancia entre vehículos.

Por las lluvias, las autoridades solicitaron alejarse de ríos, arroyos y zonas inundadas, así como atender los avisos oficiales y las indicaciones locales de Protección Civil.