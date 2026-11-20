Una manifestación de jubilados de la Cámara de Diputados provocó el cierre de los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro este jueves 19 de noviembre, situación que dejó a aproximadamente 2 mil personas, entre integrantes de la prensa y estudiantes, sin posibilidad de salir del inmueble.

Los inconformes son extrabajadores del recinto legislativo que buscan recuperar una prestación económica mensual de 11 mil 992.46 pesos, cuyo pago fue suspendido en abril pasado. Ante la falta de un acuerdo con las autoridades, decidieron bloquear las entradas y salidas como medida de presión.

¿Qué exigen los jubilados de San Lázaro?

El origen del conflicto se encuentra en el numeral 23 del Convenio de Prestaciones Económicas, Culturales, Sociales y Recreativas, documento que establece un beneficio mensual destinado a los trabajadores jubilados.

Este recurso contempla apoyos para la adquisición de lentes, transporte y celebraciones relacionadas con fechas como el Día de la Madre, el Día del Padre y el Día de la Senectud.

Los manifestantes sostienen que esta prestación forma parte de sus derechos laborales y reclaman que las autoridades legislativas vuelvan a cumplir con los pagos que recibían antes de abril.

Durante las negociaciones, los jubilados rechazaron una alternativa planteada por las autoridades, que consistía en entregarles un pago extraordinario cercano a los 50 mil pesos, además de un mes adicional de apoyo. Su exigencia principal continúa siendo recuperar el beneficio mensual.

Autoridades señalan obstáculos legales y presupuestales

Por su parte, Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados, explicó que restablecer esta prestación no es viable debido a cuestiones relacionadas con el presupuesto y el marco jurídico.

También indicó que el conflicto ya fue llevado ante las instancias judiciales por los propios extrabajadores. Bajo este argumento, advirtió que realizar una entrega de recursos podría interpretarse como un pago indebido y ocasionar responsabilidades para los funcionarios que autoricen la operación.

Mientras ambas partes mantienen posiciones distintas sobre la solución del problema, la protesta provocó afectaciones a quienes se encontraban dentro del Palacio Legislativo, entre ellos periodistas y estudiantes que habían acudido a visitar las instalaciones.

El conflicto continúa marcado por la exigencia de los jubilados de recuperar los casi 12 mil pesos mensuales y la postura de las autoridades, que sostienen que existen impedimentos legales y financieros para restablecer el beneficio.