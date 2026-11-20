La controversia por la presunta caída de restos espaciales en territorio mexicano continúa. SpaceX, compañía aeroespacial propiedad de Elon Musk, respondió a los señalamientos sobre los residuos que supuestamente dejaron sus lanzamientos en las costas de México y rechazó las acusaciones, calificando gran parte de las publicaciones sobre el tema como información falsa e invenciones.

A través de sus redes sociales, la empresa negó que el lanzamiento de su cohete Starship haya provocado la presencia de desechos en playa Bagdad, ubicada en Tamaulipas.

Además, defendió la seguridad de los materiales utilizados en sus vehículos espaciales y aseguró que los análisis independientes realizados a los componentes de Starship y del propulsor Super Heavy, incluidas pruebas de toxicidad, indican que no representan peligros químicos, biológicos ni toxicológicos.

Conibio Global responde y presenta evidencias de los restos encontrados

Tras la postura de SpaceX, la asociación civil Conibio Global, organización que ha documentado la presunta llegada de basura espacial a territorio mexicano, respondió que existen materiales recuperados que respaldan sus denuncias.

Los integrantes de la agrupación señalaron que entre los objetos encontrados hay piezas que contienen etiquetas y marcas identificables de SpaceX, además de fragmentos de diferentes tamaños y materiales.

De acuerdo con la organización, las autoridades mexicanas mantienen bajo resguardo los hallazgos, cuyo peso supera una tonelada.

Entre los residuos identificados se encuentran partes del propulsor, tanques, plásticos, caucho, adhesivos y cintas, elementos que forman parte de los materiales recuperados durante las labores de documentación.

La asociación sostuvo que negar la existencia de estos objetos no elimina las evidencias y reiteró que continuará con las actividades de identificación, resguardo y entrega de los materiales a las autoridades correspondientes.

La discusión por los posibles daños ambientales continúa

El intercambio de declaraciones entre SpaceX y Conibio Global mantiene abierta la controversia sobre la presencia de fragmentos relacionados con los lanzamientos espaciales en las costas mexicanas.

Mientras la compañía sostiene que sus materiales no representan riesgos para la salud ni para el medio ambiente, la organización civil insiste en que los restos recuperados deben ser atendidos y evaluados con seriedad.

Conibio Global también manifestó su intención de continuar defendiendo las zonas costeras y la fauna marina, al considerar necesario que las autoridades den seguimiento a los hallazgos.

Por ahora, las posturas de ambas partes mantienen el debate sobre los posibles efectos de los residuos espaciales en México, particularmente en las playas de Tamaulipas.