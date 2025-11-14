Frente frío en México: tormentas eléctricas y caída de nieve en varios estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que un nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano.

Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste del territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de nieve y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Qué condiciones se esperan en el sureste mexicano?

Para este viernes, canales de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, y con inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales intensas en Quintana Roo (sur).

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste mexicano, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento de hasta 60 km/h y descenso de las temperaturas en la región mencionada, además de lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California.

¿Qué ocurrirá en el resto del país?

En el resto de la República Mexicana, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará cielo despejado, ambiente frío con posibles heladas al amanecer en zonas del norte, noreste, centro y oriente del país, así como ambiente cálido por la tarde y sin probabilidad de lluvia.