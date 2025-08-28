Estados Unidos ofrece 10 millones por "El Alfredillo", hijo de El Chapo

Las autoridades de Estados Unidos han intensificado su búsqueda de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, mejor conocido como "El Alfredillo", al ofrecer una recompensa de 10 millones de dólares a quien proporcione información que lleve a su captura o condena. Guzmán Salazar es hijo del reconocido narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera y, según investigaciones, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa.

A pesar de que en 2012 se informó erróneamente sobre su detención, más tarde se confirmó que no se trataba del verdadero Alfredillo. Desde 2018, su nombre figura entre los diez fugitivos más buscados por Estados Unidos, y las autoridades han reiterado que debe considerarse armado y peligroso.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) publicó recientemente en su cuenta oficial de X (antes Twitter) el ofrecimiento de la millonaria recompensa, reafirmando que Guzmán Salazar es requerido desde 2009 por tribunales estadounidenses, acusado de delitos relacionados con el narcotráfico.

Junto a sus hermanos, conocidos como "Los Chapitos", Jesús Alfredo Guzmán es señalado por las autoridades estadounidenses como parte del grupo que actualmente dirige las operaciones del Cártel de Sinaloa, especialmente tras la caída de figuras clave como El Chapo y El Mayo Zambada.